В Уфе убили замдиректора крупного предприятия

В городе Уфа нашли убитым замдиректора «ОДК-УМПО» Юрия Яшина. Вчера он был похищен возле своего дома.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что в Уфе полицейским удалось найти мертвое тело похищенного накануне заместителя директора Уфимского моторостроительного производственного объединения Юрия Яшина. Как сообщает «Интерфакс», 57-летний мужчина вышел из подъезда своего дома, но ему не удалось дойти до своей машины.

Юрий Яшин умер в результате насилия. Его тело было найдено под мостом местной реки.

На данный момент существует неподтвержденная информация о том, что мужчина погиб от огнестрельного ранения. Неподалёку от его транспортного средства были найдены пятна крови.

Следственный комитет России и Министерство внутренних дел никак не комментируют это происшествие.

На официальном сайте места работы погибшего также нет упоминания о случившемся.

Напомним, что вчера в Уфе был вынесен приговор убийце, который в марте прошлого года нанес смертельное ранение знакомому бизнесмену на автомобильной парковке. Мужчина приговорен к десяти годам тюремного заключения.