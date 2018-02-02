Над Финляндией произошло крушение норвежского вертолета

На территории Финляндии потерпел крушение вертолет, на борту которого находилось два человека. Об их судьбе ничего не известно, спасатели продолжают вести поисковые работы.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что в северной части Финляндии упал норвежский самолет, на борту которого было два человека. Об этом сообщили спасательные службы страны.

Как выясняется, авария произошла неподалеку от деревни Кильписъярви.

На данный момент о двух людях, которые находились на борту вертолета, ничего не известно.

На место падения вылетели спасатели и медики из Норвегии. В это время их финские коллеги ведут поисковые работы этих людей.

Сообщается, что погода в той части страны была более чем благоприятной.

Официальные причины происшествия остаются неизвестными.

Напомним, что девятнадцатого июля в северо-восточной части Таиланда произошло крушение частного вертолета, в котором находилось четыре человека: пилот, его помощник и два пассажира. Никому не удалось выжить.