Спасатели МЧС вывезли туристку с Эльбруса

Спасатели обнаружили туристку, которая получила травму на Эльбрусе. На данный момент ее эвакуировали. Альпинисты объясняют причины возникновения происшествий на этой горе.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе произошло очередное чрезвычайное происшествие. На этот раз в результате несчастного случая пострадала туристка из Тамбова.

Как сообщает официальная пресс-служба ГУ МЧС по КБР, двадцать первого июля в 17:30 часов дежурный МЧС получил сообщение о происшествии, которое произошло на горе Эльбрус недалеко от скал Пастухова.

Туристическая группа отправились по маршруту в горы, но на высоте свыше четырех с половиной тысяч метров с ними произошла авария, из-за которой пострадала женщина. Уточняется, что ей около тридцати лет и у нее травма спины.

К этому моменту выясняется, что женщину эвакуировали с горы и передали бригаде врачей.

Пока что остаются неизвестными причины и обстоятельства возникшей аварии.

Напомним, что гора Эльбрус является относительно несложным местом для восхождения, но в сводках новостей регулярно появляются сообщения об авариях и пострадавших. Альпинисты считают, что причина этих происшествий зачастую заключается в кажущейся простоте покорения вершины, потому как туристы забывают главные правила поведения в горах. Согласно неофициальным подсчетам, на Эльбрусе ежегодно погибают около двадцати человек.