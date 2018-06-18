На юго-западе Москвы загорелась сауна: 70 человек эвакуированы

Огонь охватил 20 квадратных метров цокольного этажа 3-этажного здания бизнес-центра. Возгорание случилось в сауне.

Как сообщает пресс-служба московского главка, в 17:48 пожарные получили сообщение о том, что на юго-западе столицы случилось возгорание. Пожар начался в бизнес-центре на улице Кржижановского. Спасатели эвакуировали из здания 70 человек.

По данным, загорелась сауна, которая находится на цокольном этаже бизнес-центра. Информации о пострадавших пока нет, причины возгорания также не известны. Сообщается, что огонь уже удалось ликвидировать. Теперь спасатели будут осматривать помещение сауны, чтобы понять, какие обстоятельства привели к пожару.