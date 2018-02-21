37 женщин забеременели от «противозачаточного» мобильного приложения

Женщины доверили сервису самое важное – планирование семьи и предотвращение нежелательной беременности. В итоге, приложение для определения дней с нулевой вероятностью зачать ребенка, «помогло» в оплодотворении 37 своих клиенток.

Как стало известно, в Швеции жительницы страны написали жалобу на приложение Natural Cycles. Примечательно, что сервис является платным – его использование стоит около 80 долларов. По всему миру этим приложением пользуется порядка 700 000 женщин.

Приложение анализирует цикл женщины и следит за фертильностью. Сервис выстраивает график для каждой своей клиентки. Каждый день женщина должна измерять температуру своего тела и вносить показатели в таблицу специальной программы. В итоге, приложение выдает дни, когда забеременеть можно с нулевой вероятностью. Однако, вероятность все-таки есть. Именно на это пожаловались женщины из Швеции.

37 женщин, сделавших аборт с сентября по декабрь 2017 года, обвиняют в своей нежелательной беременности приложение Nature Cycles. Якобы, они забеременели от «советов» данного «противозачаточного» сервиса. Власти Швеции уже начали проверки жалобы от женщин. В компании, создавшей приложение, уже отметили, что число беременностей из-за сервиса действительно сходится с числом шведских пользовательниц.