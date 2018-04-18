Велосипедист убил врача Джорджа Буша-старшего

Кардиолог Марк Хаускнект был застрелен в пятницу утром в городе Хьюстон, США. Сообщается, что его он мгновенно погиб от двух выстрелов.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что в городе Хьюстон в Соединенных Штатах Америки был убит 65-летний кардиолог Марк Хаускнект, который являлся личным лечащим врачом сорок первого президента США Джорджа Буша-старшего.

Как сообщает заместитель главы городской полиции, в пятницу утром Хаускнект передвигался по городу на собственном велосипеде. Неожиданно ему навстречу выехал другой мужчина на велосипеде и достал огнестрельное оружие. Известно, что врач мгновенно скончался от двух выстрелов, а преступник покинул место происшествия в ближайшие минуты.

Для полиции на данный момент остается неизвестным мотив преступления. Но стражи правопорядка намерены отыскать злоумышленника, поскольку свидетели смогли описать примерный портрет убийцы. Им оказался светлокожий мужчина, возраст которого не превышает тридцати лет. Также известно, что он был одет в бейсболку, толстовку и шорты с защитным принтом.

Представитель Джорша Буша-старшего выразил соболезнования близким доктора Марка Хаускнекта от имени 94-летнего экс-президента и рассказал, о том, что сам Джордж Буш-старший всегда считал своего врача не только фантастическим кардиологом, но и прекрасным человеком.