Недетские игры: Четырехлетний ребенок застрелил своего двухлетнего брата

Мальчик играл с пистолетом, который по непонятным причинам оказался у него в руках. В итоге, оружие выстрелило, а пуля попала в 2-летнего ребенка.

Как сообщается, в США случился шокирующий инцидент. В штате Калифорния четырехлетний ребенок застрелил двухлетнего мальчика, который приходился ему двоюродным братом.

По данным, ребенок играл с оружием, из-за чего случился выстрел. Был ранен двухлетний мальчик, который находился рядом со своим братом. Малыш получил травму, несовместимую с жизнью. Так, недетские игры закончились гибелью ребенка. Инцидент случился в городе Маской, сообщает канал ABC 13 News.

Полиция уже занялась происшествием. Шерифу предстоит выяснить, как в руках у ребенка оказался пистолет и где были взрослые на момент выстрела. По некоторым данным, оружие принадлежало дедушке детей. Якобы, 53-летний мужчина не прятал пистолет, из-за чего опасный предмет попал к детям.

Также сообщается, что дедушка мальчиков уже задержан. Полиция подозревает, что смерть двухлетнего ребенка могла наступить по его вине. Жители окрестных домов, сообщают СМИ, крайне обеспокоены случившемся и требуют, чтобы владельцы оружия внимательнее относились к хранению столь опасных предметов.