Британские спецслужбы ищут остатки "Новичка" в парковых туалетах Солсбери

Эксперты считают, что именно здесь Дон Стержес и Чарльз Роули могли подхватить нервно-паралитический токсин. Так 21 июля рассказали в эфире телеканала Sky News.

Сотрудники британской спецслужбы химической защиты облачились в изолирующие костюмы и отправились в парк имени Королевы Елизаветы. По их мнению, парковые туалеты являются одним из потенциально опасных мест в Солсбери, где отравленные люди могут наткнуться на останки "Новичка". Поэтому эксперты ищут следует отравляющего вещества с целью уберечь соотечественников от угрозы.

В начале июля 45-летний Чарьз Роули и 44-летняя Дон Стерджес потеряли сознание на улице соседнего города Эймсбери. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. Женщина скончалась спустя несколько дней. Её спутник сумел выжить и в пятницу покинул стены медучреждения.

По мнению правоохранителей Великобритании, упомянутые люди могли пострадать от того же токсина, что в марте едва не погубил Сергея и Юлию Скрипалей. Мэттью Роули передавал СМИ слова своего брата Чарльза, согласно которым накануне отравления покойная Дон Стерджес подушилась найденными на улице духами.