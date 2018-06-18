В Ростове скончался следователь, поймавший Чикатило

С Виктором Бураковым будут прощаться в 10 часов 22 июля на Северном кладбище. Об этом в субботу объявила пресс-служба областного ГУ МВД.

Правоохранитель скончался дома в Ростове на 71-м году жизни. Накануне смерти он возглавлял совет ветеранов МВД и внутренних войск Ростовской области. Родился Владимир Бураков в 1946 году на территории Брянской области. Получив среднее образование, отучился в Волгоградской высшей следственной школе милиции. Вскоре после этого начал работать в управлении МВД.

Однако на всю Россию Владимир Бураков прославился благодаря операции "Лесополоса", которая завершилась в 1987. Именно возглавил сотрудников советской милиции, поймавших маньяка Андрея Чикатило. Как пишет пресс-служба, сослуживцы всегда хвалили Виктора Буракова за профессионализм, ответственность, высокую мораль и самоотверженность.