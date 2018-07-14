Еще два человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Появилась новая информация о числе погибших в ДТП в Ленинградской области. Также стало известно о возрасте пострадавших в аварии людей.

Сегодня, 21 июля, стало известно о том, что во Всеволжском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись грузовая машина и маршрутка. По неофициальной версии, водитель грузовика не справился с управлением автомобиля и выехал на встречную полосу, что стало причиной столкновения с маршрутным автобусом.

Как сообщает источник в оперативных службах этого региона, на данный момент погибло пять человек, хотя ранее было сделано заявление о трех погибших.

Известно, что еще пять человек получили легкие травмы, никак не угрожающие жизни. В настоящее время все потерпевшие находятся в больнице под тщательным присмотром врачей.

Личности пострадавших и погибших пока что не установлены, но появилась информация, что нескольким мужчинам нет и тридцати лет, а одной женщине около шестидесяти.

Среди пострадавших нет несовершеннолетних детей.