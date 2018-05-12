Смятая кабина бетономешалки пленила водителя после ДТП в Татарстане

20 июля грузовой автомобиль SNAANH перевернулся на дороге во Введенской Слободе. О последствиях рассказала пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

ДТП произошло около 19:49 в Верхнеуслонском районе Татарстана. 30 летний мужчина за рулем потерял контроль над транспортным средством. Бетономешалка завалилась набок вместе с остальной частью грузовика, чем пленила водителя. Он оказался заблокирован внутри смятой кабины.

Спасатели помогли пострадавшему выбраться на свободу. Они использовали специальный манипулятор и мощь оказавшегося поблизости "КАМАЗа". Мужчину успешно достали из поврежденной конструкции. Вскоре его госпитализировали в центральную больницу Верхнего Улона.

В мае бетономешалка стала причиной более серьезного ДТП в Ставрополе. Она перевернулась после удара о бетонное ограждение и смяла своим весом автомобиль "Нива". Внутри легковушки от полученных травм погибли два человека.