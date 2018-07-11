Брат отравленного в Эймсбери мужчины «удивился» его скорой выписке из больницы

Когда Мэттью Роули посмотрел на своего брата Чарли Роули после инцидента с отравлением, ему казалось, что лечение будет очень долгим и трудным.

По словам брата отравленного в Эймсбери мужчины, он не ожидал что его выпишут так быстро. Мэтью Роули признается, что вид его брата был удручающим.

Мужчина думал, что после инцидента с отравлением его родственнику придется лежать в больнице много месяцев. «Он сильнее, чем я думал», - говорит брат о скором выздоровлении Чарли Роули.

Брат Чарли Роули также поделился данными, которыми он располагает. Его брат смог немного рассказать ему о случившемся. Так, Чарли Роун и Дон Стерджесс обнаружили странный флакон. Мужчина и его спутница подняли с пола сосуд, после чего женщина брызнула жидкость из него на свою руку. Мужчина забрал у нее флакон и повредил его целостность. В итоге, жидкость из сосуда оказалась на руках Чарли Роули. По словам брата отравленного мужчины, события того инцидента ему сложно вспоминать из-за помутнения памяти.

Брат удивляется скорому выздоровлению отравленного Чарли Роули. Как известно, отравление случилось 4 июля. Мужчина и женщины были госпитализированы. Многие предполагают, что инцидент связан с отравлением Скрипалей.