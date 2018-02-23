В Москве мужчина ограбил офис микрозаймов при помощи газеты
Для ограбления мужчине не понадобился пистолет, он мастерски сыграл роль опасного преступника, который прячет под газетой оружия. Реальной угрозы под газетой не оказалось.
Как стало известно, в московском районе Бибирево было совершено ограбление. Мужчина в кепке и медицинской маске вошел в офис микрозаймов. Всем своим видом он дал понять, что под газетой, которая находится в его руках, скрывается пистолет. В итоге, угрозы газетой сработали – мужчина забрал деньги и скрылся.
Ограбление было совершено еще 11 июля, кадры с места происшествия появились лишь сейчас. Известно, что мужчину, ограбившего офис при помощи газеты, полиция уже задержала. Полисмены допросили грабителя и тот признался, что оружия у него действительно не было. Мужчина смог убедить работников офиса в наличии оружия, лишь изображая наличие пистолета.
Пользователи Сети считают, что мужчине стоит идти учиться на актера, ведь так мастерски внушить людям страх газетой может не каждый. Появились и шутки о том, что ограбление «достойно Оскара» и может сгодиться инфоповодом для нового фильма от Тарантино.