Полиция отпустила подозреваемого за неделю до убийства Дениса Тена

Армана Кудайбергова поймали 11 июля в связи с кражей автомобильных зеркал, но в итоге отпустили. Об этом СМИ рассказал пострадавший.

По словам источника, подозреваемого задержали вскоре после преступления в Астане. Утром мужчина забрал свои зеркала в полицейском участке и дал повторные показания. Правоохранители рассказали, что Армана Кудайбергова допрашивают и спустя неделю будут судить. Как оказалось, ранее мужчина отбывал наказание за аналогичное преступление. В связи с этим его должны были разместить в СИЗО.

Через день пострадавшему позвонила дознаватель и попросила разрешение дать номер мобильного подозреваемому. Дескать, тот желает договориться о мирном решении вопроса. Однако жертва кражи не согласился на такой исход дела и потребовал, чтобы предполагаемого преступника наказали.

А 20 июля к нему пришли полицейские с портретом Армана Кудайбергова. Они рассказали, что этого человека за неделю до этого под подписку о невыезде. Теперь же Кудайбергова подозревают в убийстве фигуриста Дениса Тена. По версии правоохранителей, спортсмен нарвался на двух злоумышленников, когда они снимали зеркала с его автомобиля, и получил смертельное ножевое ранение.