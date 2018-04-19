В Ирландии медузы львиные гривы начали нападать на людей

Размеры медузы львиной гривы – от 1 метра в диаметре, и она может ужалить тысячами щупалец.

Обнаружили опасных животных на пляжах двух графств провинции Ольстер – и в ирландской, и в британской части. Больше всего вреда медузы львиные гривы принесли жителям ирландского графства Донегол. Морские обитатели нападали в популярных среди отдыхающих местах, создавая угрозу любителям поплавать. По словам одного из пострадавших, которого ужалила довольно маленькая медуза, он сначала почувствовал, как обожгло лицо. Потом появилась сильная боль в груди и спине, а также стали подрагивать ноги.

Эксперты из Исследовательского института в Голуэе в Ирландии предупреждают – щупальца даже убитой медузы могут жалить ещё в течение 4 дней. Специалисты советуют в случае такой травмы прополоскать пострадавшую часть тела раствором уксуса, а потом засунуть в горячую воду на 40 минут или использовать грелку. Такие медузы – не частые гости в ирландских водах. Они начали пугать отдыхающих неделю назад, а до этого их не было в течение нескольких лет.