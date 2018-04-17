В Ростове женщина оставила ребенка одного в машине на оживленной дороге

Инцидент, произошедший 19 июля, едва не закончился трагедией. Около 11 часов утра ростовчанка припарковала автомобиль на улице Социалистическая, 19, и ушла, оставив малыша одного, не заперев машину.

Утром автомобилистов, проезжающих по Социалистической улице, возмутил вопиющий случай. Ростовчанка, абсолютно не обеспокоившись о безопасности своего ребенка, оставила машину открытой с маленьким мальчиком внутри.

И дело здесь даже не в жаре, поскольку, как отмечают местные жители, последнюю неделю в Ростове и области сохраняется довольно благоприятный температурный режим. Ведь женщина припарковала машину крайне неудачно. Мало того, что само транспортное средство частично перегораживает проезд движущихся автомобилей, но и ребенок, случайно выйдя из него, может пострадать.

Чего и следовало ожидать от малыша, когда ему надоело сидеть без дела, любопытство взяло верх, и он просто вышел на оживленную дорогу. Мальчик едва не попал под колеса проезжавшего автомобиля. Водитель, который снял ситуацию на видео, выложил его в сеть и был крайне возмущен такой безответственностью. Аналогичную реакцию продемонстрировали и другие горожане, поддержав негодование автомобилиста.