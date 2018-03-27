В Екатеринбурге водитель "Яндекс.Такси" сломал девушке руку из-за крупной купюры

Мать пострадавшей подала заявление в полицию после рассказа дочери. Об инцидента она также рассказала городским СМИ.

По словам жительницы Екатеринбурга, 13 июля компания из двух парней и трех девушек 18-19 лет около полуночи вызвала автомобиль через систему "Яндекс.Такси". Водитель доставил молодых людей в микрорайон Светлый и потребовал рассчитаться. Пассажиры вручили крупную купюру в тысячу рублей. У таксиста не нашлось сдачи, из-за чего он пришел в ярость и завез клиентов на Кольцовскую трассу. В нескольких километрах от заявленного адреса мужчина грубо вышвырнул их на дорогу и укатил прочь. При этом он сильно дернул пострадавшую за руку и уронил её на асфальт.

Компания долго добиралась домой под проливным дождем. Утром девушка обратилась в травмпункт с болью в ушибленной руке. Как оказалось, своими действиями водитель сломал ей руку. Конкретно - шиловидный отросток левой лучевой кости. Медики передали сигнал о травме в правоохранительные органы. По словам матери, спустя неделю после подачи заявления полицейские не вызвали их для экспертизы. Они заявили, что проверяют обстоятельства.

Тем временем пресс-служба "Яндекс.Такси" подтвердила соответствующую жалобу со стороны клиентов. Сотрудники компании отстранили таксиста от работы в системе на время расследования и согласны предоставить правоохранителям всю необходимую информацию.