Бракованные чипсы дважды загорались на заводе в штате Техас

Американские пожарные пожаловались на неожиданное самовоспламенение стратегически важного продукта. Сотрудники департамента города Остин разместили такой пост на Facebook.

По данным "Русской службы BBC", на заводе в штате Техас по производству кукурузных чипсов тестируют новые технологии утилизации отходов. 12 июля бракованная продукция загорелась на территории производства. Сотрудники вызвали пожарную бригаду, которая погасила пламя. А спустя неделю, 18 июля, спасатели снова получили вызов по адресу и тушили горящие чипсы. По итогам двух пожаров несколько пострадал фасад завода. Чтобы избежать произвольного возгорания чипсов в дальнейшем - специалисты утопили коробки в воде.

Пресс-служба департамента сильно переживает о проблемах на производстве. Ведь кукурузные чипсы являются весьма популярным продуктом в Техасе. Местные жители употребляют их с различными мясными блюдами и соусами. Поэтому завод является важным предприятием для инфраструктуры Остина. Пожарные потрясены, что им пришлось дважды гасить пожар по одной и той же причине.