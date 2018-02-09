В Приморье женщина родила на лавочке, не дождавшись скорой

Инцидент произошел в поселке Дунай. Женщине пришлось рожать прямо во дворе дома из-за того, что машина скорой помощи не приехала вовремя.

Нестандартное рождение случилось накануне вечером. 20 июля женщина присела на лавочку возле дома. Но буквально через несколько минут почувствовала, что рожает. Сразу после первых симптомов были вызваны врачи из ближайшего медицинского учреждения. Однако они не успели прибыть в нужный момент. Ждать не было возможности, поэтому пришлось действовать самостоятельно.

Местные журналисты сообщают, что роды ей помогли принять знакомые и односельчане, оказавшиеся рядом в критический момент. Однако подчеркивается, что роды протекали очень быстро, поэтому ни у матери, ни у оказывавших помощь претензий к врачам скорой нет. Они отмечают, что если бы все проходило, как обычно, медики бы приехали вовремя и оказали необходимую помощь. К тому же, в поселке нет собственной больницы. Машине пришлось ехать из соседнего города Фокино.

Мать и новорожденную девочку увезли в роддом. Сообщается, что состояние и ребенка, и женщины удовлетворительное. Выяснилось, что для новоиспеченной матери это уже не первые роды.

Ранее было установлено, что в Приморском крае растут демографические показатели, что благоприятно сказывается на развитии субъекта в целом. Так, за 2018 год появились на свет 20 двойняшек и одна тройня.