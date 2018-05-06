В Кемерове пожар в многоэтажке тушили рваным рукавом

Очевидцы сообщили, что из пожарного рукава вода лилась сразу из нескольких отверстий, одно из которых было причиной старости и изношенности. «Новые технологии», - шутят кемеровчане о методах тушения пожаров.

Как сообщается, 21 июля в Кемерове случился пожар. На 6-м этаже в многоэтажном доме произошло возгорание. Огонь тушили местные пожарные. Однако, на видео попал момент ликвидации возгорания.

Оказалось, что огонь тушили из рваного рукава. Вода лилась не только в квартиру, где случилось возгорание. «Фонтан» из рукава выбрызгивал почти всю воду в совершенно другую сторону.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте», поделившиеся видео со странным тушением, отнеслись к состоянию пожарной техники негативно. Многие опасаются, что если в Кемерове случится более масштабный пожар, то спасатели попросту не смогут ликвидировать огонь из рваных рукавов. Нашлись и те, кто напомнили о трагедии в ТЦ «Зимняя Вишня». «Жизнь ничему нас не учит», - с печалью отметил один из комментаторов.