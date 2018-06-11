103-летняя жительница Берлина отогнала трех преступников тростью

Весьма пожилая гражданка Германии дала отпор предполагаемым злоумышленникам в собственном доме. Об инциденте стало известно изданию The Local.

По данным полиции, в одну из квартир Берлина постучались три человека с далеко не благими намерениями. Две женщины увели 103-летнюю хозяйку на кухню, где настойчиво предложили подписать бумаги. Предполагается, что их сообщник должен был дождаться, пока жертва отвлечется на документы, и украсть из жилища ценное имущество.

Однако жительница Германии проявила неожиданную прыть. Почувствовав угрозу со стороны незнакомцев, она взяла трость и агрессивной отогнала трех подозрительных гостей прочь на лестницу. После такого отпора вероятные преступники поспешили скрыться. Женщина заперла дверь и вызвала полицейских, которые сейчас проверяют обстоятельства происшествия.