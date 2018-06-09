В Новосибирске начались массовые неполадки со строительной техникой

Спецтехника в Новосибирске заваливается набок, что приводит в том числе и к травмам у работников.

Началось всё на территории Заельцовского района. Там сносили дом с помощью экскаватора, когда вдруг он сильно накренился на одну сторону. С помощью второго экскаватора первый смогли поднять, но его работа была закончена. Тогда пострадавших не оказалось. Однако во время второго случая водителя спецтехники отправили в больницу, предположительно, из-за перелома ноги.

Это был Калининский район Новосибирска. Проблема возникла у копёра, работавшего в котловане. По какой причине «свалило» эту строительную технику, не известно. В Сети предположили, что массовые неполадки вызваны неправильной эксплуатацией устройств. Есть вероятность, что спецтехнику задействовали слишком часто, и механизмы начали ломаться из-за перегрузки.