В Новосибирске строительный кран рухнул в котлован, придавив рабочих

Одному мужчине зажало ногу, второй, пытаясь спасти товарища, оказался завален землей.

Как сообщается, 21 июля в Новосибирске случилась авария на стройплощадке в Калининском районе. В котлован рухнул копёр – строительный кран, который вбивает и убирает сваи при помощи специального погружателя. Кран свалился на бок, въехав в грунт. В итоге, крупногабаритная техника придавила рабочих.

Мужчине, который работает крановщиком, зажало ногу. Напарник попытался спасти своего товарища, однако его самого постигло несчастье. Мужчину, который пытался вызволить из-под огромной машины своего коллегу, засыпало грунтом.

Спасатели смогли вызволить строителей. Мужчине, чью ногу придавило краном, понадобилась помощь врачей. Его нога была сломана, медики наложили шину и забрали его в больницу. Рабочий, который был завален землей, от помощи врачей отказался. Он сказал, что в инциденте не пострадал.