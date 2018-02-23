Водитель вылетел с МКАД и врезался в четыре Jaguar возле автосалона - двое погибли

Ночью с 20 на 21 июля автомобиль потерял контроль и попал в разрушительную аварию. Об этом сообщают московские СМИ.

По данным очевидцев, водитель машины неназванной марки не удержал управление своим транспортом на 28-м километре МКАД. В результате он вылетел с проезжей части на стоянку возле автосалона, где врезался в четыре новеньких Jaguar, выставленных на продажу.

В результате автокатастрофы погибли два человека. Это сам водитель и 24-летняя девушка, ехавшая на пассажирском сидении. По некоторым данным, ещё два участника ДТП получили травмы. Одному пришлось лечь в больницу. О его состоянии ничего неизвестно.