13 человек погибло в страшной аварии в Мексике

ДТП произошло на 17-м километре трассы Мехико – Пачука вчера днем.

По предварительным данным, водитель автобуса по неустановленным пока причинам потерял управление и на всей скорости въехал в стоящий впереди грузовой автомобиль. Удар оказался настолько сильным, что 13 человек, являвшихся пассажирами общественного транспорта, погибли на месте. Еще 8 граждан получили ранения и травмы различной степени тяжести. Они доставлены в больничные учреждения столицы Мексики для оказания медицинской помощи.

Сообщается, что предположительно, у пассажирского транспорта отказали тормоза, именно поэтому он не смог предотвратить столкновение с грузовиком.

Власти штата Мехико оперативно отреагировали на дорожно-транспортное происшествие и пообещали оказать всевозможную, в том числе, материальную, помощь семьям погибших мексиканцев. В свою очередь, губернатор Альфредо дель Мазо выразил свои соболезнования родным и подчеркнул, что он лично поручил привлечь виновных к ответственности.

На месте происшествия работают представители специальных служб. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку для выяснения всех обстоятельств трагедии.

В результате аварии дорога была перекрыта и остается заблокированной до сих пор. За лето это не первая крупная авария.

Напомним, ранее сообщалось, что в городе Санта-Инес произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в результате которого погибли 11 человек.