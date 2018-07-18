Авария "паровозиком" на пустой дороге развеселила жителей Воронежа

Поздно вечером 20 июля ДТП произошло в Воронеже в районе цирка. Никто не пострадал, но авария вызвала смех у местных жителей.

Ближе к ночи автомобильное движение в городе ослабевает, а в некоторых районах трассы пустеют совсем. Однако это не помешало автомобилистам из Воронежа стать участниками массовой аварии. В дорожно-транспортном происшествии столкнулись сразу четыре автомобиля.

Снимки с места происшествия сразу же попали в сеть и вызвали широкий резонанс у пользователей. Однако причиной этому стали не жуткие последствия аварии, десятки погибших или страшные повреждения машин. Всему виной место ДТП и его обстоятельства. Автомобили выстроились в ряд друг за другом, как метко отметили граждане Воронежа в интернете, «паровозиком». Все пользователи социальных сетей отметили, что создать массовое ДТП ночью на пустой дороге очень проблематично, но водители постарались.

Самым забавным воронежцам показалось именно место столкновения. Ведь авария произошла около цирка. А некоторые горожане подметили: «И в цирк ходить не надо».

Воронежцы утверждают, что на улице 20-летия Октября всегда случаются транспортные проблемы. Основная причина – маршрутные автобусы. Кто-то даже указал: «Вечно там клоака из-за автобусов».