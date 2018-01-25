Силикон растекся до подмышек: у рестлерши во время боя лопнула искусственная грудь

32-летняя американка Шарлотт Флэр рассказала, что операции не помогают справиться с болью. Даже спустя месяцы после шокирующей травмы, проблемы не уходят.

Рестлерша Шарлотта Флэр (настоящее имя – Эшли Элизабер Флиер) получила травму во время боя. Ее противница нанесла удар в грудь, после чего Флэр ощутила, будто бы имплант лопнул. Рестлерша наивно полагала, что замена импланта избавит ее от проблемы.

Оказалось, что силикон растекся по всей груди и даже распространился до области подмышек. Рестлерше пришлось решиться на еще более серьезную операцию, ведь замена импланта не избавила ее от остатков лопнувшего. В итоге, врачи вычищали грудь и зону подмышек Шарлотты Флэр от силикона.

Рестлерша не жалеет, что когда-то увеличила грудь. Ее не сильно огорчает то факт, что и новый имплант может снова лопнуть во время боя. Шарлотта Флэр всю жизнь мечтала о большой груди, поэтому она решилась снова увеличить свой бюст имплантами. Сейчас она продолжает тренировки и уде в скором времени мечтает снова начать заниматься рестлингом на ринге.