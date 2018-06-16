Под Сызранью мужчина попал в больницу после экстремального катания на лодке

Отдыхающий решил покрасоваться на носу судна и потерпел фиаско. Об этом пишут региональные СМИ.

По предварительным данным, группа людей разбила палатки на речном берегу рядом с селом Переволок под Сызранью. 19 июля одному мужчине не хватило острых ощущений и захотелось экстремальной прогулки по воде. Во время катания по Волге на лодке "Прогресс" он перебрался на нос и потерял равновесие. При падения он сильно ударился.

Усилиями товарищей россиянин попал в центральную больницу Октябрьска. Медики обследовали пострадавшего и на некоторое время разместили в реанимационном отделении. Вскоре хирурги провели необходимую операцию. О характере травм и состоянии пациента пока ничего не известно. Государственная комиссия по маломерным суднам при поддержке правоохранителей выясняет обстоятельства инцидента, которые привели к травмам гражданина.