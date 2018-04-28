Жители Омска жалуются на стихийную свалку, организованную сетью магазинов

В Омске массово закрываются магазины сети «Планета Холидей». Администрация решила избавиться от торгового оборудования и отчётностей незаконным способом.

Житель Омск в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» поделился снимком необычной стихийной свалки. Вместо привычных бытовых отходов посреди поля было обнаружено торговое оборудование. Как известно, сеть розничных магазинов «Магнит» выкупила крупнейшего сибирского ритейлера. Администрация супермаркетов «Планета Холидей» решила избавиться от ненужных вывесок, отчётностей и контейнеров незаконным способом.

Жители возмущены халатностью работников магазина и требуют пожаловаться в полицию. Неизвестно, что подтолкнуло администрацию выбросить все оборудование посреди поля. Пользователи заметили, что мусора было не так много, и его можно было спокойно выбросить в ближайшие мусорные контейнеры. Российским законодательством предусмотрен штраф в размере от 30 до 200 тысяч рублей за организацию стихийной свалки на территории лесного массива. Пользователи уверены, что штраф не подействует, ведь у компании набралось 4 миллиарда рублей в виде долга.