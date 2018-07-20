В Алма-Ате тысячи людей с аплодисментами простились с Денисом Теном

Церемонию посетили руководители спортивных федераций Казахстана, чиновники, спортсмены и поклонники умершего. Об этом сообщают местные СМИ.

25-летнего фигуриста Дениса Тена проводили в последний путь в Алма-Ате в стенах Дворца спорта имени Балуана Шолака. Гражданскую панихиду посетили около пяти тысяч человек. Известные люди республики выступили с речами по случаю печального события. Депутаты прочли послания от президента Казахстана, главы столицы, МОК и Национального олимпийского комитета страны.

Когда все простились со спортсменом, казахстанские офицеры вынесли из зала гроб с покойным, накрытый государственным флагом. Присутствующие проводили его длительными аплодисментами. Процессию возглавили военные, несущие на церемониальных подушках награды и медали Дениса Тена, которые тот успел завоевать за карьеру фигуриста. Молодого человека похоронят в пригородном поселке Дружба.

Напомним, Денис Тен погиб от ножевого ранения. По данным правоохранителей, его атаковали два преступника, пытавшихся снять зеркала с автомобиля. После задержания подозреваемые сознались в содеянном.