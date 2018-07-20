Деньги на ветер: В Липецке из свадебной машины разбрасывали пятитысячные купюры

Купюры крупного номинала вылетали из машины свадебного кортежа, который пронесся по улицам Липецка. Веселый парень под одобрительные крики девушек разбрасывал деньги из окна авто.

Как сообщают местные СМИ, «аттракцион неслыханной щедрости» пронесся по проспекту Победы в Липецке. Ролик, на котором показан щедрый парень, появился на одном из Instagram-аккаунтов. Примечательно, что в руках у «богача» было очень много пятитысячных купюр. Парень без сожаления бросал сразу по несколько купюр, деньги уносило ветром по городу. Как утверждает один из комментаторов в Сети, теперь он понял, что значит выражение «Пускать деньги на ветер».

Некоторые считают, что деньги были ненастоящими. Якобы, такая «щедрость» обусловлена работой «Банка приколов», который выпускает сувенирные купюры. Однако, некоторые пользователи считают, что парень на видео – очередной «мажор», беспечно разбрасывающийся деньгами.