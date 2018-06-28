СМИ: капитан утонувшего в Миссури катера позволил пассажирам не надевать жилеты

Об этом рассказала американка Тиа Коулмэн, пережившая трагедию на озере Тейбл-Рок 19 июля. Её слова приводит телеканал Fox.

Жительница США утверждает, что капитан катера-амфибии перед выходом на водную прогулку призвал пассажиров не надевать спасательные жилеты. Он предположил, что эти средства не пригодятся во время плавания, а потому не стоят приложенных усилий. Когда поднялась буря и начала опрокидывать судно, люди попросту не успели облачиться в жилеты.

Во время катастрофы в штате Миссури Тиа Коулмэн потеряла девять родственников. Вместе с утонувшим катером погибли все её дети. Спасти удалось лишь племянника. Женщина уверена, что проконтролируй капитан наличие жилетов - потерь удалось бы избежать.

Как напоминают американские СМИ, непогода настигла прогулочное судно вечером. Скорость ветра увеличилась до 26 метров в секунду, поднимая на озере волны выше бортов катера. Всего в плавание отправилось более 30 человек. Из них 17 не вернулись домой. Ситуацию расследуют сотрудники Береговой охраны, полиции и Национального управления безопасности на транспорте.