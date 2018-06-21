В США вещи первого астронавта на Луне продадут с аукциона

Сотрудники дома Heritage Auctions пустят личное имущество Нила Армстронга в ноябре 2018, а также в мае и ноябре 2019 года. Об этом сообщает канал ABC News.

Астронавт NASA Нил Армстронг стал первым человеком в истории Земли, который сошел на поверхность Луны. Он умер в 2012 году. Спустя шесть лет желающие смогут получить памятные вещи, принадлежащие этому знаменитому американцу. Их продадут с аукциона в техасском городе Даллас.

Жители США и туристы получат возможность приобрести флаг университета Пердью и кепку бойскаута, которые Нил Армстронг сохранил со времен обучения. Среди лотов также есть фрагменты пропеллера и крыла самолета Flyer, который братья Райт собрали в 1903 году. В коллекцию также входят флаги США, ООН, а также ряд монет из драгоценных металлов. Большинство из них - серебряные, посвященные космическим полетам по программе "Аполлон". Однако Нил Армстронг владел весьма редкой золотой монетой, которую также собираются продать на аукционе в Техасе.