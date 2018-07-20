В Дагестане после обстрела автомобиля ДПС двое погибли

Согласно информации, которую подтвердило МВД Дагестана, двое неизвестных вчера поздно вечером обстреляли машину сотрудников правоохранительных органов. Инцидент произошел на юге республики в городе Кизилюрте.

Как сообщил представитель полиции, неизвестные были на автомобиле Лада. Поравнявшись со стражами порядка, они открыли огонь по движущейся машине ДПС, в которой находилось трое сотрудников правоохранительных органов. В результате перестрелки двое погибли на месте, один ранен, доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Нападение случилось на 764-м километре автодороги «Кавказ».

По предварительным данным, злоумышленники принадлежат к «хасавюртовской» бандитской группировке. Они тут же скрылись с места происшествия. Был объявлен план «Сирена» для поиска и задержания нападавших, был поднят весь состав полиции. Предположительно сообщалось, что преступная группа причастна к разрушению могилы мусульманского шейха Саид Афанди Чиркейского, погибшего в результате теракта в августе 2012 года. Взрыв произошел в мае.

На место преступления прибыл глава республики, а также глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. В настоящее время следов злоумышленников не было обнаружено.

Представители МВД Дагестана заявили, что окажут помощь семьям погибших сотрудников.