Жители Краснодара столкнулись с пробками до семи баллов из-за затопленных улиц

В Сети опубликовали видео и фотоматериалы из Краснодара. Сообщается, что из-за непогоды, в городе образовались пробки до семи баллов.

Жители рассказали, что в следствии проливного ливня они лишились возможности добраться куда-либо. В центре города ни одно транспортное средство не может никуда добраться без «приключений». Водители, застрявшие в пробке, отмечают, что не знают, когда смогут добраться до пункта назначения и смогут ли вообще. «Хоть бросай всё и иди», — прокомментировал ситуацию один из водителей.

Сообщается, что движение невозможно на улице Красная, а также около Вишняковского рынка. Жители предупреждены о том, чтобы выезжать в город только в случае крайней необходимости. На месте происшествия присутствуют несколько машин аварийной службы, однако непонятно, какие действия собираются предпринимать соответствующие службы.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что уровень воды поднялся до такой степени, что затопил маршрутку. Жительнице Краснодара пришлось самостоятельно выбираться из транспорта. Также сообщается, что под угрозой затопления находятся целые улицы.