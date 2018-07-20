В Петербурге прямо на дорогу рухнул строительный кран

По имеющейся информации, инцидент произошел 20 июля около 17:30. Конструкция чудом не повредила проезжавшие автомобили.

Падение произошло на Полевой Сабировской улице. Рядом с оживленной автодорогой проходит стройка ЖК Богатырь-3. Пострадавших нет, кран повредил только стоящий рядом железный забор.

Сейчас на месте аварии работают представители правоохранительных органов и ремонтные службы. Пока что работника, который управлял конструкцией, найти не удалось. Все обстоятельства аварии и причины падения устанавливаются.

Фотографии с места происшествия тут же заполонили социальные сети. Пользователи выражают беспокойство относительно того, что проезд останется заблокирован еще очень долго. Ведь строительный кран – это довольно объемная и тяжелая конструкция. Жители Петербурга делятся опасениями, что не представляют, как рабочие будут убирать сооружение с дороги. Специалисты уточняют, что такая большая установка тяжела не только для поднятия, но и даже для распила.

Напомним, в прошлом году в Брянске произошел аналогичный случай. Рухнула стрела подъемного крана. Как сообщалось, она обломилась под собственным весом, слишком долго провисев на тросе. После чего стрела упала и приземлилась недалеко от жилых домов. В результате инцидента никто не пострадал