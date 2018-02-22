В Украине мужчину привязали к столбу с табличкой «Я ватник» на груди

Мужчина разрушил памятник, посвященной погибшим на Майдане. Помимо этого, украинца обвинили в пророссийских высказываниях.

Как сообщается, в Чернигове к уличному столбу привязали мужчину. На его груди повесили табличку с надписью «Я ватник». Словом «ватник» патриоты Украины называют тех, кто высказывает пророссийские заявления и поддерживает ситуацию с Крымом и Донбассом.

Поводом для такого наказания стало то, что мужчина разрушил памятник Героям Небесной Сотни – людям, которые погибли во время Майдана. По данным, украинец швырял в памятник бутылки и кричал о том, что хочет жить в России. Задержать его было крайне сложно. После «публичного наказания», полиция, приехавшая на место происшествия, сняла мужчину с «позорного» столба и увезла в участок.

Украинские СМИ сообщают, что мужчина, который получил табличку «Я ватник», в прошлом имеет судимости по серьезным статьям. Его арестовывали за педофилию, за это он отсидел 11 лет в тюрьме. Мужчине плевали в лицо, привязавшие его к столбу снимали все унижения на видео.