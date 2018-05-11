Скончалась Мария Спивак

Не стало известной переводчицы «Гарри Поттера» Марии Спивак на 56-м году жизни. Об этом сообщила подруга Спивак.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что известная российская писательница и переводчица Мария Спивак скончалась на пятьдесят шестом году жизни.

Ее подруга, директор издательства "Фантом Пресс" Алла Штейнман, оставила следующую запись на своей странице в социальной сети Facebook: «Сегодня умерла Маша Спивак. Моя дорогая подруга, прости, что не уберегли тебя».

На данный момент остается неизвестной причина смерти Спивак.

Напомним, что в последние годы жизни Спивак была известна в качестве переводчика серии книг о волшебнике Гарри Поттере, которую написала британская писательница Джоан Роулинг. Перевод последней книги о волшебном мире «Проклятое дитя» был принят достаточно неоднозначно, так как Мария переводила, исходя из собственного понимания смысла названий и имен героев. Например, привычный герой Северус Снегг превратился в Злотеуса Злея.

Существует мнение, что некоторые книги о Гарри Поттере Спивак переводила под псевдонимом, поскольку многие эксперты нашли стилистическую схожесть в работе двух разных людей.

Помимо этого женщина занималась написанием собственных книг, а около десяти лет назад ее удостоили второго места за перевод романа Н. Дрейсона на премии, посвященной переводу современной литературы Великобритании.

Интересно, что по образованию писательница была инженером-математиком с небольшим опытом работы, но во время кризиса в России в 1990-х годах она переквалифицировалась в переводчика.