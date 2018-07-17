Болельщица из Бразилии соврала об изнасиловании из-за «грубого» секса с лучшим другом своего мужа

Бразильянка вместе с супругом и его другом поехали на ЧМ, вместе они сняли комнату. Когда мужа не было, болельщица переспала с товарищем, после чего решила заявить об «изнасиловании».

Как сообщают СМИ, источникам удалось раскрыть причину, по которой болельщица из Бразилии подала в полицию заявление об изнасиловании. Она утверждала, что на финальном матче ЧМ в «Лужниках» ее изнасиловали. Однако, вскоре бразильянка забрала свое заявление. Теперь же вскрылась правда о происходящем.

Оказалось, что ложь об изнасиловании стала последствием измены. Якобы, бразильянке пришлось солгать полиции из-за секса с лучшим другом своего мужа. По данным СМИ, болельщица, ее муж и товарищ снимали одну комнату. Когда супруга бразильянки не было, она занялась сексом с другом своего мужа. Однако, лучший товарищ, занимавшийся сексом с женой своего друга, был несколько груб.

В итоге, на теле бразильянки остались недвусмысленные синяки, происхождение которых ей было нужно пояснить мужу. Болельщица не нашла лучшего варианта, поэтому решила солгать, что ее изнасиловали. Так, из-за «грубого» секса с другим бразильянка получила не только скандал в семье, но и «славу» за пределами своей родины.