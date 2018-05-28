Москвичу испортили два авто и загородный дом из-за расставания с девушкой

Возбуждённое по этому случаю уголовное дело, неожиданно закрыли по требованию местного прокурора.

Москвич в 2017 году повстречал некую девушку по-имени Ксения. Он предложил ей начать отношения, и она согласилась, но было и условие. Девушка отметила, что есть некий влиятельный покровитель, с которым она расставаться тоже не хочет. Молодой человек спокойно это воспринял, и они встречались в течение года. Далее москвич неожиданно разлюбил девушку, но она такое принять не смогла. Разозлённая таким отношением, Ксения начала угрожать парню.

Свои угрозы она воплотила в жизнь – москвичу начали портить имущество. Среди него были два авто – механические повреждения и порча кислотой, а также дом за городом – поджог. Всё это произошло за считанные месяцы. Возмущённый москвич решил обратиться к правоохранителям, но ничего не вышло. Потерпевший убытки парень теперь и в этом обвиняет того самого влиятельного покровителя, о котором говорила Ксения.