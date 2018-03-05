В Новошахтинске врачу угрожают побоями, если он не уволится

Ростовский терапевт Аркадий Тарасов решил сменить место работы и переехал в город Новошахтинск. Однако вместо высокой заработной платы мужчина получил сотрясение мозга.

35-летний врач работал участковым терапевтом в Ростове-на-Дону с 2007 года. Аркадий нашёл в Сети выгодную вакансию о работе в городе Новошахтинск в 50 км от Ростова. Руководство больницы обещало подъёмные деньги в размере 500 тысяч рублей каждому приехавшему, 50 тысяч заработную плату и оплачиваемое служебное жильё.

На деле оказалось, что Аркадию Тарасову придётся заплатить залог за жилье в размере 200 тысяч рублей и помесячную арендную плату. Зарплата терапевта составляла всего 9 тысяч рублей. 16 июля мужчина обратился к главврачу, чтобы разобраться в вопросе. Представители администрации начали угрожать Аркадию. Через несколько дней двое неизвестных мужчин вломились в ординаторскую и избили его. У врача диагностированы сотрясение мозга и множественные гематомы на теле. Неизвестные от имени главврача угрожали мужчине постоянными побоями, если тот не уволится и не уедет из города.