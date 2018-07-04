В Германии мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что в Германии не далеко от города Любек неизвестный мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса. Как сообщают местные журналисты, на данный момент пострадало четырнадцать человек, двое их них в тяжелом состоянии.

Очевидцы также сообщают, что полностью заполненный пассажирами автобус ехал в направлении города Травемюнде. В какой-то неожиданный момент один пассажир вытащил оружие в виде ножа и начал нападать с ним на окружающих людей. Благодаря быстрой реакции водителя, который поспешил открыть двери автобуса, некоторым удалось спастись. Сам водитель был атакован.

Общее число пострадавших составило четырнадцать человек. Все они были доставлены в больницу. Известно, что двое из них в тяжелом состоянии, а у остальных лишь легкие травмы.

Как выяснилось, через некоторое время после происшествия злоумышленник был задержан. Им оказался, по информации журналистов, выходец из Ирана. Примерный возраст мужчины составляет примерно тридцать пять лет.

Напомним, что в конце прошлого месяца в Китае мужчина ранил с помощью ножа пассажиров автобуса. В результате этого происшествия пострадало восемь человек.