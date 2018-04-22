Можно все: мужчина избил полицейских во время эвакуации его Porsche

Инцидент произошел на западе Москвы вечером 19 июля. Владелец автомобиля набросился на сотрудников правоохранительных органов с кулаками, защищая свою машину.

Сообщается, что мужчина 1979 года рождения неудачно припарковался. Его Porsche Cayenne перекрыл выезд из автомобильного центра. На место прибыли специальные службы и попросили водителя убрать машину с проезда. Мужчина просьбу проигнорировал. Тогда сотрудники полиции приняли решение произвести эвакуацию автомобиля. Но владелец забаррикадировался внутри и отказывался выходить, препятствуя законным действиям правоохранительных органов.

В итоге полицейские игнорировать протесты водителя и эвакуировать Porsche Cayenne вместе с ним. Мужчина пришел в бешенство. Выскочив из машины, он набросился на представителей правоохранительных органов. Он нанес несколько сильных ударов двум сержантам в область головы и груди. Хулигана все же усмирили и задержали. А полицейским пришлось обращаться за медицинской помощью. Врачи не выявили больших повреждений и диагностировали им ушибы мягких тканей. После необходимых медицинских манипуляций сержанты продолжили нести службу.

Против дебошира составили протокол и возбудили дело об административном правонарушении по факту мелкое хулиганство. В настоящее время проводится проверка, в результате которой выяснится, есть ли в действиях мужчины признаки состава уголовного преступления.