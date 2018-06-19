В Новосибирске выловили рыбу с жуткими наростами

Сегодня утром социальные сети взорвали фотографии пойманной рыбы. На ее теле обнаружены наросты неизвестного происхождения. Жители уже окрестили это опасной болезнью.

Утром житель Новосибирска, как и раньше, отправился на привычное занятие – рыбалку. Но он никак не ожидал, что ловля рыбы закончится такой странной находкой. В качестве водоема было выбрано озеро рядом с домом №90 по улице Забалуева. Улов новосибирца порадовал. Рыбы было много, особенно карасей. Однако кое-что привлекло его внимание.

Рыболов принялся рассматривать пойманных водных обитателей и оказался в недоумении. Все тело рыбы было покрыто странными красными наростами. Мужчина пытался было снять их при помощи палки, но из них внезапно пошла кровь.

Фотографии необычного улова тут же заполонили социальные сети. Мнения о том, какова природа красных пятен, разделились. Одни утверждают, что это болезнь, так называемая, фибросаркома. При этом сторонники этого мнения уверены, заболевание для человека не опасно, но употреблять в пищу рыб, страдающих таким недугом, не рекомендуется. Водные обитатели, подхватившие этот вирус, употребляют в пищу все подряд, поскольку в них просыпается сильный голод. Заболевшие фибросаркомой рыбы чаще попадаются осенью. Другие уверены, что это водный клещ. Некоторые вообще диагностируют рыбине онкологию и советуют посмотреть на картинки с подобными образованиями в интернете.

Сам рыболов считает, что они больше похожи на укусы. Но раньше он никогда с подобным не сталкивался. «Как большие бородавки», - комментирует новосибирец красные бугорки на рыбинах.