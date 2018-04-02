В центре Ирана на нефтехранилище произошел взрыв

В центральной части Ирана произошел взрыв на нефтехранилище. Есть пострадавшие.

Сегодня, 20 июля стало известно о том, что в Иране прогремел взрыв на государственном нефтехранилище, которое находится в центральной части страны.

По предварительным данным, один человек пострадал, о местонахождении еще нескольких работников ничего не известно.

Как сообщает источник, взрыв произошёл около полудня в промышленной зоне района Хомейн, расположенном в провинции Маркази.

На данный момент пожарные службы пытаются потушить горящие цистерны с нефтепродуктами.

Официальные представители пожарной охраны пока никак не прокомментировали это событие. Причины возникновения взрыва также остаются неизвестными.

Известно лишь, что единственный пострадавший в настоящий момент доставлен каретой скорой помощи в ближайшую от места происшествия больницу.

Напомним, что вчера появилась информация о том, что США решили полностью экспорт нефти из Ирана. Японские компании уже получили предупреждение об отмене договоров с иранскими коллегами.