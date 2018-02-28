Пьяная мать уронила младенца, и тот погиб в Волгоградской области

18 июля 31-летняя женщина позвонила в скорую помощь и сообщила, что ее новорожденному сыну стало плохо. Прибывшие на место сотрудники лишь фиксировали его смерть.

Сотрудники Главного управления МВД по Волгоградской области сообщают о случае, в ходе которого в городе Михайловка пьяная мать уронила младенца на пол, и тот погиб от полученных в результате черепно-мозговой травмы и переломов костей черепа. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован вечером в минувшую среду.

По версии следствия, вечером женщина выпивала и после находилась в нетрезвом состоянии. Она вдруг захотела перенести своего новорожденного ребенка из одной комнаты в другую, когда он лежал на подушке. По дороге по какой-то причине она выронила подушку из рук, а вместе с ней упал и младенец. Так он разбил голову и погиб.

В отношении его матери возбуждено уголовное дело. Ее будут судить за причинение смерти по неосторожности.