Казахский фигурист Денис Тен был "случайно" убит в Алма-Ате

В минувший четверг в г. Алма-Ата убит фигурист Денис Тен - первый и, на сегодняшний день, единственный в истории казахский спортсмен, принесший Олимпийские медали. «Это была роковая случайность», - прокомментировал происшествие представитель пресс-службы Департамента внутренних дел Алма-Аты.

Он выходил из ресторана, когда увидел, как двое неизвестных снимают зеркала с его машины. Денис бросился бежать за ними, и в случившейся потасовке получил ножевой удар в бедро. По информации мед. работников, Денис потерял около трех литров крови и умер через несколько часов после экстренной госпитализации.

Сейчас задержан только один из нападавших, который уже дал признательные показания. Это 24-летний житель Казахстана Арман Кудайбергенов. Личность второго подозреваемого так же установлена, объявлен розыск.

В Посольстве Казахстана в Москве открыта книга соболезнований гибели Дениса, а на входе в здание установлен его портрет, куда люди приносят цветы и отдают дань памяти фигуристу.