Пожарные ликвидируют последствия столкновения «Жигулей» и бензовоза в Новосибирске

Очевидцы рассказали, что ДТП произошло недалеко от городской свалки, когда отечественный автомобиль врезался в бензовоз. В результате этого он перевернулся, залив дорогу бензином.

В социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы фотографии с места аварии. Очевидцы уточнили, что столкновение произошло на дороге, которая соединяет между собой Каменское и Гусинобродское шоссе, Новосибирск. При этом они отметили, что отечественный автомобиль догнал бензовоз и врезался в него передней частью.

Из-за столкновения у «Жигулей» сильно пострадала передняя часть, оказавшись практически уничтоженной, а грузовой транспорт перевернулся, залив бензином дорогу. На место происшествия прибыл наряд пожарных, чтобы ликвидировать последствия аварии и смыть горючее с асфальта. Также очевидцы отметили, что водитель отечественной машины отделался ушибами и держался за грудь. Для того, кто находился за рулём бензовоза, авария окончилась травмой ноги.