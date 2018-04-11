Экология в опасности: на пляж Балтийской косы выбросило труп 7-метрового существа

Пугающую находку сделали на пляже в Польше. Пока мертвую тушу огромного существа не уберут, территория будет закрыта от посещения.

Как сообщается, на пляже Балтийской косы, в районе польского города Гдыня, из воды на берег выбросило гигантскую тушу. Существом оказался кит, длина которого достигает 7 метров. Труп находится на территории, куда редко ходят туристы и местные жители. Поэтому, сколько на пляже пролежал труп – пока не известно.

Сейчас пляж огородили. Территорию, где из воды выбросило 7-метрового мертвого кита, закрыли для посещения. Специалисты займутся утилизацией трупа, чтобы останки огромного существа не повлияли на экологию.

Между тем, пользователи Сети уже выразили свое волнение. Некоторые пишут, что крайне важно выяснить причину гибели кита, а также как можно быстрее убрать его труп. Продукты разложения и гниения столь большой туши могут негативно сказаться на состоянии почвы и воды. Юзеры пишут, что экология Балтийской косы оказалась в опасности. Помимо этого, зоозащитники предполагают, что причиной гибели кита могут быть действия людей, беспечно отравляющих воды ядовитыми веществами и отходами.