В Казахстане собирают деньги на мемориал Денису Тену

В Москве жители города приносят цветы к посольству Казахстана, а поклонники погибшего вчера днем фигуриста Дениса Тена начали собирать деньги, чтобы в память погибшему спортсмену установить мемориал, примерная стоимость которого составляет около 2 миллионов рублей.

Сегодня, 20 июля, стало известно о том, что в Казахстане планируют установить мемориал фигуристу Денису Тену, погибшему вчера днем. Как сообщает источник, поклонники Тена активно собирают деньги для этой цели, ведь им должно понадобиться не менее двух миллионов рублей (свыше десяти миллионов тенге) . Предполагается, что мемориал будет находиться в городе Алма-Ате у катка «Медеу», на котором долгое время тренировался спортсмен.

Помимо этого было объявлено о том, что некоторые телеканалы собираются перейти на черно-белое вещание по причине траура по погибшему Тену. Напомним, что вчера официальный представитель департамента внутренних дел Алма-Аты сообщил о смерти всемирно известного фигуриста Дениса Тена.

В столице России москвичи весь день несут цветы к посольству Казахстана.

Как выяснилось, 25-летний спортсмен ввязался в потасовку с несколькими злоумышленниками, которые пытались украсть зеркала с автомобиля Тена. В итоге стычка закончилась кровопролитием. Дениса Тена не стало, когда его с большой потерей крови доставили в больницу.

Что касается злоумышленников, один из них был задержан сотрудниками полиции. Поиски второго продолжаются.